PORTES-OUVERTES À L’ESAT LA RUCHE 5a rue de Bitche Goetzenbruck, 23 septembre 2023, Goetzenbruck.

Goetzenbruck,Moselle

L’ESAT La ruche vous propose plusieurs animations à l’occasion de ses journées portes-ouvertes.

Plusieurs animations ponctueront cette journée : visite des locaux, présentation des activités de production, démonstrations d’artisans verriers « les souffleurs de rêve », visionnage du film « mon ESAT, mon job » réalisé par les personnes accueillies en partenariat avec la Micro-Folie de Bitche, vin d’honneur à 11h00 suivi d’un repas composé de bouchées à la reine et buvette, café et gâteaux, etc…. Tout public

Samedi 2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-23 16:00:00. 0 EUR.

5a rue de Bitche ESAT La Ruche

Goetzenbruck 57620 Moselle Grand Est



ESAT La ruche is offering a number of events to mark its open-house days.

The day will include a tour of the premises, a presentation of production activities, demonstrations by glassmakers « les souffleurs de rêve », a screening of the film « mon ESAT, mon job » (my ESAT, my job), produced by our residents in partnership with Bitche’s Micro-Folie, a reception at 11:00 a.m., followed by a meal of « bouchées à la reine » and refreshments, coffee and cakes, and more…

La ESAT La ruche organiza una serie de actos con motivo de sus jornadas de puertas abiertas.

La jornada incluirá una visita de los locales, una presentación de las actividades de producción, demostraciones de los vidrieros « les souffleurs de rêve », la proyección de la película « mon ESAT, mon job » (mi ESAT, mi trabajo) realizada por el pueblo en colaboración con la Micro-Folie de Bitche, una recepción a las 11.00 h seguida de una comida de « bouchées à la reine » y refrescos, café y pasteles, etc…

Die ESAT La ruche bietet Ihnen anlässlich ihres Tags der offenen Tür mehrere Veranstaltungen an.

An diesem Tag finden verschiedene Veranstaltungen statt: Besichtigung der Räumlichkeiten, Vorstellung der Produktionsaktivitäten, Vorführungen der Glashandwerker « Les souffleurs de rêve », Vorführung des Films « mon ESAT, mon job », der von den aufgenommenen Personen in Zusammenarbeit mit der Micro-Folie in Bitche gedreht wurde, Ehrenwein um 11:00 Uhr, gefolgt von einem Essen mit Königinnenhäppchen und Getränken, Kaffee und Kuchen, usw…

