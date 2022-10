59ème Gala de l’ENIT Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Tarbes

59ème Gala de l’ENIT Tarbes, 3 décembre 2022, Tarbes. 59ème Gala de l’ENIT

Boulevard Kennedy TARBES au Parc des Expositions – Halls 2 Pic du Midi et 2B Arbizon Tarbes Hautes-Pyrnes TARBES Boulevard Kennedy

2022-12-03 22:00:00 22:00:00 – 2022-12-03

TARBES Boulevard Kennedy

Tarbes

Hautes-Pyrnes Venez vivre une soirée inoubliable avec les élèves en dernière année de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes.

À l’occasion de cette soirée, plongez dans une multitude d’ambiances uniques et festives sur un thème bien particulier : la ruée vers l’or ! Le Gala de l’ENIT c’est 3 500 participants, 3 salles thématiques et 1 an de préparation.

C’est aussi plus d’un demi siècle d’éditions consécutives.

Venez nombreux pour vivre cet événement désormais incontournable ! > Plus d’infos à venir 59galaenit@gmail.com TARBES Boulevard Kennedy Tarbes

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Tarbes Autres Lieu Tarbes au Parc des Expositions - Halls 2 Pic du Midi et 2B Arbizon Adresse Tarbes Hautes-Pyrnes TARBES Boulevard Kennedy Ville Tarbes lieuville TARBES Boulevard Kennedy Tarbes Departement Hautes-Pyrnes

Tarbes au Parc des Expositions - Halls 2 Pic du Midi et 2B Arbizon Tarbes Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

59ème Gala de l’ENIT Tarbes 2022-12-03 was last modified: by 59ème Gala de l’ENIT Tarbes Tarbes au Parc des Expositions - Halls 2 Pic du Midi et 2B Arbizon 3 décembre 2022 Boulevard Kennedy TARBES au Parc des Expositions - Halls 2 Pic du Midi et 2B Arbizon Tarbes Hautes-Pyrnes Hautes-Pyrnes Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrnes