59ème Cross des Contrebandiers/Kontrabandisten Lasterketa Sare, 28 août 2022, Sare.

59ème Cross des Contrebandiers/Kontrabandisten Lasterketa Sare

2022-08-28 – 2022-08-28

Sare Pyrénées-Atlantiques

Toute la journée marché des producteurs, 9h30 marche ouverte à tous, entre 10h et 12h30 promenade à pottok,10h30 course de 7.5 km, à partir de 12h repas sur réservation, 16h30 course pour les enfants, 18h cross des contrebandiers (participation au cross sur invitation).

Sare

