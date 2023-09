Le Quartier Vintage – 6e édition 59d Boulevard de la République Aix-en-Provence, 3 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

A l’heure du printemps, le Quartier Vintage revient à Aix-en-Provence ! Votre évènement vintage du sud de la France accueille, une fois de plus, le meilleur des shops vintage / upcycling / créateurs, le temps d’un week-end..

2023-11-03 14:00:00 fin : 2023-11-05 18:30:00. .

59d Boulevard de la République Espace Rue Piétonne

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At the time of spring, the Quartier Vintage returns to Aix-en-Provence! Your vintage event in the south of France welcomes, once again, the best of the vintage / upcycling / creators shops, for one weekend.

Con la llegada de la primavera, el Quartier Vintage vuelve a Aix-en-Provence Su evento vintage en el sur de Francia acoge, una vez más, lo mejor de las tiendas vintage / upcycling / de diseño, durante un fin de semana.

Pünktlich zum Frühlingsbeginn kehrt das Quartier Vintage nach Aix-en-Provence zurück! Ihr Vintage-Event in Südfrankreich beherbergt wieder einmal ein Wochenende lang die besten Vintage-/Upcycling-/Designer-Shops.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence