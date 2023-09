Affaire de Comédie chez Rue Piétonne ! 59d Boulevard de la République Aix-en-Provence, 29 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Affaire de Comédie, Comedy Club Itinérant à Aix-Marseille propose un week-end avec trois spectacles de stand-up, chez Rue Piétonne..

2023-09-29 19:30:00 fin : 2023-09-30 22:30:00. EUR.

59d Boulevard de la République Rue Piétonne

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Affaire de Comédie, Comedy Club Itinérant in Aix-Marseille offers a weekend of three stand-up shows at Rue Piétonne.

Affaire de Comédie, el Club de la Comedia Itinérant de Aix-Marsella, ofrece un fin de semana de tres espectáculos de monólogos en la rue Piétonne.

Affaire de Comédie, Comedy Club Itinérant in Aix-Marseille bietet ein Wochenende mit drei Stand-up-Shows, bei Rue Piétonne.

