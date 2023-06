1h avec avec Merwane Benlazar – samedi (Week-end Comedy) 59d Boulevard de la République Aix-en-Provence, 3 juin 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Merwane Benlazar pour 1 heure d’humour lors du Week-End Comedy chez Rue Piétonne ! Un événement inédit présenté par Affaire de Comédie..

2023-06-03 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-03 23:00:00. EUR.

59d Boulevard de la République Rue Piétonne

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Merwane Benlazar for 1 hour of comedy during the Week-End Comedy at Rue Piétonne! Presented by Affaire de Comédie.

¡Merwane Benlazar durante 1 hora de comedia en el Week-End Comedy de la Rue Piétonne! Un nuevo evento presentado por Affaire de Comédie.

Merwane Benlazar für 1 Stunde Humor während des Week-End Comedy bei Rue Piétonne! Eine noch nie dagewesene Veranstaltung, die von Affaire de Comédie präsentiert wird.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence