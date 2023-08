visite guidé du blockhaus « Le Trieu du Chèneau » 59740 Solre-le-Château Solre-le-Château, 16 septembre 2023, Solre-le-Château.

visite guidé du blockhaus « Le Trieu du Chèneau » 16 et 17 septembre 59740 Solre-le-Château visite gratuite,extérieur intérieur du blockhaus et visite expo photos accompagné par un guide, photos autorisées,

L’association « La Tenaille » est heureuse de vous présenter et de vous faire visiter « Le Trieu du Chèneau » N° 721 Premier blockhaus de la ligne Maginot en contact avec la 7ème Panzer de Rommel le 17 mai 1940, qui par 2 fois a empêché les blindés allemands de passer, avant qu’un obus ne détruise le canon du block. Pendant plus de 70 ans il a été abandonné, dépourvue de tout ses équipements et blindages. Depuis 2011 nous le restaurons et aujourd’hui nous lui avons rendu plus ou moins 80% de son contexte d’époque. Une exposition photos du secteur de l’Avesnois, de 12 soldats français tombés sur les 15 décédés à Solre Château en mai 1940 est visible dans un bâtiment juste à côté du block

59740 Solre-le-Château 59740 Solre-le-Château Solre-le-Château 59740 Nord Hauts-de-France http://latenaille.hestrud.fr L’association « La Tenaille » est heureuse de vous présenter et de vous faire visiter

« Le Trieu du Chèneau » N° 721

Premier blockhaus de la ligne Maginot en contact avec la 7ème Panzer de Rommel le 17 mai 1940, qui par 2 fois a empêché les blindés allemands de passer, avant qu’un obus ne détruise le canon du block. Pendant plus de 70 ans il a été abandonné, dépourvue de tout ses équipements et blindages.

Depuis 2011 nous le restaurons et aujourd’hui nous lui avons rendu plus ou moins 80% de son contexte d’époque.

Une exposition photos du secteur de l’Avesnois, de 12 soldats français tombés sur les 15 décédés à Solre Château en mai 1940

est visible dans un bâtiment juste à côté du block Fléchage aux entrées de Solre le Château vers le blockhaus et parking à 50 mètres du site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

ASSOCIATION « LA TENAILLE »