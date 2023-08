Visite guidée du Clos masure de Bourdainville – Journées Européennes du Patrimoine 594 Grand Rue Bourdainville, 16 septembre 2023, Bourdainville.

Bourdainville,Seine-Maritime

Le samedi 16, il y aura une visite commentée par Virginie Maury-Deleu du CAUE 76 à 10h 30 et une autre à 14h.

Le dimanche 17, Pierre Rohr, de l’association « A.R.B.R.E.S » fera 2 interventions sur le thème du patrimoine arboré des Clos (à 11h et 14h30) et visite guidée du Clos par la propriétaire à 16h.

Guillaume Roch, en charge des dossiers de demandes de subvention pour les Clos masures au Département sera présent toute la journée.

Sur les 2 jours, il y aura une exposition de sculptures pour parcs et jardins en extérieur, ainsi qu’un vide atelier d’artistes, l’exposition « Clos Masure, un patrimoine exceptionnel » prêtée par le Département, une exposition photo sur le monde rural des années 50, et les animations de la Ligue de Protection des Oiseaux !.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 18:30:00. .

594 Grand Rue

Bourdainville 76760 Seine-Maritime Normandie



On Saturday 16th, there will be a guided tour by Virginie Maury-Deleu of CAUE 76 at 10:30 a.m. and another at 2 p.m.

On Sunday 17th, Pierre Rohr, from the « A.R.B.R.E.S » association, will give 2 talks on the theme of the tree heritage of the Clos (at 11 a.m. and 2.30 p.m.), followed by a guided tour of the Clos by the owner at 4 p.m.

Guillaume Roch, in charge of grant applications for the Clos masures at the Département, will be present all day.

Over the 2 days, there will be an exhibition of outdoor sculptures for parks and gardens, as well as an artists’ workshop, the « Clos Masure, an exceptional heritage » exhibition on loan from the Département, a photo exhibition on the rural world of the 1950s, and activities organized by the Ligue de Protection des Oiseaux!

El sábado 16, habrá una visita guiada por Virginie Maury-Deleu del CAUE 76 a las 10.30 h y otra a las 14 h.

El domingo 17, Pierre Rohr, de la asociación « A.R.B.R.E.S », dará 2 conferencias sobre el patrimonio arbóreo del Clos (a las 11h y a las 14h30) y una visita guiada del Clos por el propietario a las 16h.

Guillaume Roch, responsable de las solicitudes de subvención para las masuras del Clos en el Département, estará presente durante toda la jornada.

A lo largo de los 2 días, habrá una exposición de esculturas de exterior para parques y jardines, así como un taller de artistas, la exposición « Clos Masure, un patrimonio excepcional » cedida por el Département, una exposición fotográfica sobre el mundo rural de los años 50 y actividades organizadas por la Ligue de Protection des Oiseaux (Liga de Protección de las Aves)

Am Samstag, den 16. findet um 10:30 Uhr eine von Virginie Maury-Deleu vom CAUE 76 kommentierte Führung und um 14:00 Uhr eine weitere Führung statt.

Am Sonntag, den 17. wird Pierre Rohr von der Vereinigung « A.R.B.R.E.S » zwei Vorträge zum Thema Baumbestand in den Clos halten (um 11 Uhr und 14:30 Uhr) und um 16 Uhr eine Führung durch den Clos durch die Besitzerin durchführen.

Guillaume Roch, der im Département für die Beantragung von Fördermitteln für Clos masures zuständig ist, wird den ganzen Tag über anwesend sein.

An beiden Tagen gibt es eine Ausstellung von Skulpturen für Parks und Gärten im Freien sowie einen Künstleratelier-Leerstand, die vom Département ausgeliehene Ausstellung « Clos Masure, un patrimoine exceptionnel », eine Fotoausstellung über die ländliche Welt der 1950er Jahre und die Animationen der Vogelschutzliga!

