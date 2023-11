Le mois du film documentaire « Ateliers d’éducation aux images » 590, route des écoles Montrozier, 22 novembre 2023, Montrozier.

Montrozier,Aveyron

Avec Mondes et multitudes.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . EUR.

590, route des écoles

Montrozier 12630 Aveyron Occitanie



With Mondes et multitudes

Con Mondes et multitudes

Mit Welten und Multitudes

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Terres d’Aveyron