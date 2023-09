LOTO 59 Rue Maurice Lemaire Provenchères-et-Colroy, 21 octobre 2023, Provenchères-et-Colroy.

Provenchères-et-Colroy,Vosges

Loto spécial bon d’achat. 2500€ euros de bon d’achat à gagner. 4 parties enfants (-12ans) gratuite. Sandwichs et buvette sur place.. Tout public

Samedi 2023-10-21 18:00:00 fin : 2023-10-21 23:55:00. .

59 Rue Maurice Lemaire Salle des fêtes

Provenchères-et-Colroy 88490 Vosges Grand Est



Special voucher lottery. 2,500 euros in gift vouchers to be won. 4 children?s games (under 12) free. Sandwiches and refreshments on site.

Lotería especial de vales de compra. 2.500 euros en vales en juego. 4 juegos gratis para menores de 12 años. Bocadillos y refrescos in situ.

Spezielles Lotto mit Einkaufsgutscheinen. 2500 Euro Einkaufsgutschein zu gewinnen. 4 Spiele für Kinder (-12 Jahre) kostenlos. Sandwiches und Getränke vor Ort.

