avec Jean Luc larive 59, Rue Marceau, Palaiseau (91) 59, Rue Marceau, 91120 Palaiseau, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39576 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bonjour à tous, Je réorganise les mini-stage du dimanche matin, si possible 1 fois par mois. Le prochain aura lieu le dimanche 27 novembre de 9h30 à 12h30 au : Le verger de Sylvestre, 59 rue Marceau 91120 Palaiseau Le tarif est de 30 € Le travail se fera autour d’un morceau simple, prétexte à un travail sur un thème plus élaboré, ex: accompagnement, phrasé, ornements,main gauche, jeu pour la danse, ect ect … La jauge sera de 10 personnes maxi Inscriptions et renseignements avec cette adresse mail N’hésitez pas à en parler autour de vous Musicalement Jean Luc source : événement Mini-stages accordéon diatonique publié sur AgendaTrad

2022-11-27T09:30:00+01:00

2022-11-27T12:30:00+01:00

