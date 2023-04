Balade à la Petite Camargue Alsacienne 59 Rue du Maréchal Foch, 5 février 2023, Kembs.

Envie d’une balade en Petite Camargue Alsacienne, un jeune et talentueux photographe Kembsois de 10 ans vous invite à partager ses clichés. Proche de la nature, c’est à la Petite Camargue Alsacienne qu’il opère et s’épanouit en photographiant de préférence un bon nombre d’espèces animales. Il se fera un plaisir de partager ses différentes prises de vues qui vous seront présentées dans notre salle environnementale..

2023-02-05 à ; fin : 2023-11-22 . 0 EUR.

59 Rue du Maréchal Foch

Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est



Fancy a walk in the Petite Camargue Alsacienne, a young and talented photographer from Kembs, 10 years old, invites you to share his pictures. Close to nature, it is in the Petite Camargue Alsacienne that he operates and flourishes by photographing preferably a good number of animal species. He will be happy to share his different shots which will be presented to you in our environmental room.

Le apetece dar un paseo por la Petite Camargue Alsacienne, un joven y talentoso fotógrafo de 10 años de Kembs le invita a compartir sus imágenes. Cercano a la naturaleza, es en la Petite Camargue Alsacienne donde se desenvuelve y florece fotografiando preferentemente un buen número de especies animales. Él estará encantado de compartir sus diferentes disparos que se presentarán a usted en nuestra sala de medio ambiente.

Lust auf einen Spaziergang in der Petite Camargue Alsacienne? Ein junger und talentierter Fotograf aus Kembs (10 Jahre alt) lädt Sie ein, seine Bilder mit ihm zu teilen. In der Petite Camargue Alsacienne ist er naturverbunden und blüht auf, indem er vorzugsweise eine Vielzahl von Tierarten fotografiert. Gerne teilt er mit Ihnen seine verschiedenen Aufnahmen, die Sie in unserem Umweltraum sehen können.

Mise à jour le 2023-02-22 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue