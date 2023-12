MARCHE AUX COULEURS DE NOEL 59 RUE DU COMMERCE Jœuf, 1 décembre 2023, Jœuf.

Jœuf,Meurthe-et-Moselle

La salle François De Curel va se transformer en un éblouissant écrin festif durant ces deux jours.

Nombreuses surprises. Multitude de stands proposant des produits artisanaux, des idées cadeaux originales, des décorations de Noël uniques et bien sûr, une variété de délices culinaires.. Tout public

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 20:00:00. 0 EUR.

59 RUE DU COMMERCE

Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Salle François De Curel will be transformed into a dazzling showcase of festivities over the two days.

Lots of surprises. A multitude of stalls offering handcrafted products, original gift ideas, unique Christmas decorations and, of course, a variety of culinary delights.

La Salle François De Curel se transformará en un deslumbrante escaparate de fiestas durante estos dos días.

Muchas sorpresas. Numerosos puestos con productos artesanales, regalos originales, decoraciones navideñas únicas y, por supuesto, una gran variedad de delicias culinarias.

Der Saal François De Curel wird sich während dieser zwei Tage in ein schillerndes Festgewand verwandeln.

Es gibt viele Überraschungen. Eine Vielzahl von Ständen bietet handgefertigte Produkte, originelle Geschenkideen, einzigartige Weihnachtsdekorationen und natürlich eine Vielzahl von kulinarischen Köstlichkeiten.

Mise à jour le 2023-11-27 par MILTOL