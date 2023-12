Festival Contes d’Hiver – « Je vois le linge qui sèche à New-York » 59 Rue du Centre Sainte-Foy, 1 décembre 2023, Sainte-Foy.

Sainte-Foy,Seine-Maritime

Les conteurs trimbalent leurs histoires avec eux, dans leurs sac, dans leurs poches et dans leurs cœur aussi. Dans ses tours de conte et ses balades contées, Lukaz fait cheminer ses personnages d’une rive à l’autre de l’océan Atlantique, installant un écho malicieux entre contes de Cornouailles, merveilles celtiques et récits des peuples d’Amérique du Nord. Il prête sa voix singulière, grave et pleine de rythme, à ces récits vivants et, parfois, complètement à l’ouest, dans l’esprit chaleureux des veillées d’autrefois.

Spectacle tout public à partir de 7/8 ans..

2023-12-07 17:30:00 fin : 2023-12-07 18:30:00. .

59 Rue du Centre bibliothèque

Sainte-Foy 76590 Seine-Maritime Normandie



Storytellers carry their stories with them, in their bags, in their pockets and in their hearts too. In his storytelling tours and strolls, Lukaz takes his characters from one side of the Atlantic Ocean to the other, setting up a mischievous echo between Cornish tales, Celtic wonders and tales from the peoples of North America. He lends his singular voice, deep and full of rhythm, to these lively tales, sometimes completely off the beaten track, in the warm spirit of the evening gatherings of yesteryear.

Show for all ages 7/8 and up.

Los cuentacuentos llevan sus historias con ellos, en sus maletas, en sus bolsillos y también en sus corazones. En sus giras y paseos de cuentacuentos, Lukaz lleva a sus personajes de un lado a otro del océano Atlántico, creando un travieso eco entre los cuentos de Cornualles, las maravillas celtas y los relatos de los pueblos de Norteamérica. Presta su voz única, profunda y llena de ritmo, a estos cuentos llenos de vida, a veces completamente fuera de lugar, en el cálido espíritu de las veladas de antaño.

Un espectáculo para todos los públicos a partir de 7/8 años.

Geschichtenerzähler tragen ihre Geschichten mit sich herum, in ihren Taschen, in ihren Beuteln und auch in ihren Herzen. In seinen Erzählrunden und Märchenwanderungen führt Lukaz seine Figuren von einem Ufer des Atlantiks zum anderen und schafft so ein schelmisches Echo zwischen den Märchen Cornwalls, den keltischen Wundern und den Erzählungen der nordamerikanischen Völker. Mit seiner einzigartigen, tiefen und rhythmischen Stimme verleiht er diesen lebendigen Erzählungen, die manchmal völlig im Westen angesiedelt sind, den warmen Geist der Nachtwachen vergangener Zeiten.

Für alle Zuschauer ab 7/8 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Terroir de Caux