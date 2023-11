Du rififi chez la comtesse 59 Rue de la République Le Meux Catégories d’Évènement: Le Meux

Oise Du rififi chez la comtesse 59 Rue de la République Le Meux, 19 novembre 2023, Le Meux. Le Meux,Oise Représentation théâtrale avec l’Amuse en Scène. Participation libre..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . 0 .

59 Rue de la République

Le Meux 60880 Oise Hauts-de-France



Theatrical performance by Amuse en Scène. Free admission. Representación teatral de Amuse en Scène. Entrada gratuita. Theateraufführung mit l’Amuse en Scène. Freie Teilnahme. Mise à jour le 2023-10-30 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Le Meux, Oise Autres Lieu 59 Rue de la République Adresse 59 Rue de la République Ville Le Meux Departement Oise Lieu Ville 59 Rue de la République Le Meux latitude longitude 49.36555;2.74496

59 Rue de la République Le Meux Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le meux/