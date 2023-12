Fête et feu d’artifice 59 Rue de la Poste La Jonchère-Saint-Maurice, 14 juillet 2024, La Jonchère-Saint-Maurice.

La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 17:00:00

fin : 2024-07-14 23:30:00

Structures gonflables et buvette. En soirée, restauration et animation musicale. A la nuit tombée, feu d’artifice..

Structures gonflables et buvette. En soirée, restauration et animation musicale. A la nuit tombée, feu d’artifice.

Structures gonflables et buvette. En soirée, restauration et animation musicale. A la nuit tombée, feu d’artifice.

EUR.

59 Rue de la Poste

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Monts du Limousin