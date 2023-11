Domaine Goettelmann : goûter d’hiver 59 rue de la Liberté Kintzheim, 26 novembre 2023, Kintzheim.

Kintzheim,Bas-Rhin

Goûter d’hiver avec verres au vin et gourmandises sucrées, présentation du nouveau Gewurztraminer cuvée « Inspiration ». Places limitées.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 19:00:00. EUR.

59 rue de la Liberté

Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Winter tasting with wine glasses and sweet treats, presentation of the new Gewurztraminer cuvée « Inspiration ». Limited seating

Degustación de invierno con copas de vino y dulces, presentación de la nueva cuvée de Gewurztraminer « Inspiration ». Aforo limitado

Winterliches Goûter mit Weingläsern und süßen Leckereien, Vorstellung des neuen Gewürztraminers Cuvée « Inspiration ». Begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-11-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme