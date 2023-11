[Atelier de Noël] Mosaïque 59 Rue de la Libération Arques-la-Bataille, 6 décembre 2023, Arques-la-Bataille.

Arques-la-Bataille,Seine-Maritime

Claire vous propose cet atelier d’initiation à la mosaïque, une chouette idée de cadeaux pour les fêtes de fin d’année ! Cet atelier est ouvert aux petits et aux grands alors n’hésitez pas !.

2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-06 16:00:00. .

59 Rue de la Libération

Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie



Claire offers this introductory mosaic workshop, a great gift idea for the festive season! This workshop is open to young and old alike, so don’t hesitate!

Claire te propone este taller de iniciación al mosaico, ¡una estupenda idea de regalo para estas fiestas! Este taller está abierto a grandes y pequeños, ¡así que no lo dudes!

Claire bietet Ihnen diesen Workshop zur Einführung in die Mosaikkunst an, eine tolle Geschenkidee für die Weihnachtszeit! Dieser Workshop ist offen für Jung und Alt, also zögern Sie nicht!

Mise à jour le 2023-11-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche