Blind test caritatif ! 59 Rue de Geôle Caen, 19 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Ma’Ribambelle et Les Déserteurs s’associent le temps d’une soirée pour un blind test caritatif !

Constituez vous-même votre équipe, ou inscrivez-vous en solo, nous vous aiderons à trouver vos partenaires de jeu.

Faites chauffer les neurones et préparez vos plus belles voix !

Tous les fonds seront intégralement reversés à l’association.

L’association Ma’Rimbambelle récolte des fonds pour la lutte contre le cancer et l’accompagnement des malades grâce à l’organisation d’évènements sportifs et culturels..

2023-11-19 18:00:00

59 Rue de Geôle

Caen 14000 Calvados Normandie



Ma?Ribambelle and Les Déserteurs join forces for an evening of charity blind testing!

Put together your own team, or sign up solo, and we’ll help you find your playing partners.

Get your neurons firing and your best voices ready!

All proceeds will be donated to the association.

The Ma’Rimbambelle association raises funds for the fight against cancer and to support patients through the organization of sporting and cultural events.

Ma’Ribambelle y Les Déserteurs se unen para una prueba a ciegas benéfica

Forma tu propio equipo o inscríbete en solitario y te ayudaremos a encontrar a tus compañeros de juego.

¡Así que pon a funcionar esas neuronas y prepara tus mejores voces!

Todo lo recaudado se donará a la asociación benéfica

La asociación Ma’Rimbambelle recauda fondos para la lucha contra el cáncer y el apoyo a los pacientes organizando eventos deportivos y culturales.

Ma?Ribambelle und Les Déserteurs haben sich für einen Abend zu einem Wohltätigkeits-Blindtest zusammengeschlossen!

Stellen Sie selbst ein Team zusammen oder melden Sie sich als Einzelperson an, wir helfen Ihnen, Ihre Spielpartner zu finden.

Bringen Sie Ihre Gehirnzellen zum Glühen und bereiten Sie Ihre schönsten Stimmen vor!

Alle Gelder werden vollständig an den Verein gespendet.

Der Verein Ma’Rimbambelle sammelt durch die Organisation von Sport- und Kulturveranstaltungen Gelder für den Kampf gegen Krebs und die Begleitung von Patienten.

