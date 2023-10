Concert Mala Hierba 59 Rue Basse Beaulieu-lès-Loches, 17 novembre 2023, Beaulieu-lès-Loches.

Beaulieu-lès-Loches,Indre-et-Loire

Musique et chants du pourtour méditerranéen, Italie, Grèce, Corse mais aussi des Balkans et d’ailleurs.

Voix, guitare, accordéon, vielle..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 22:30:00. 12 EUR.

59 Rue Basse

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Music and songs from around the Mediterranean, Italy, Greece, Corsica, the Balkans and elsewhere.

Vocals, guitar, accordion, hurdy-gurdy.

Música y canciones de todo el Mediterráneo, Italia, Grecia, Córcega, los Balcanes y otros lugares.

Voces, guitarra, acordeón, zanfona.

Musik und Lieder aus dem Mittelmeerraum, Italien, Griechenland, Korsika, aber auch aus dem Balkan und anderen Ländern.

Stimme, Gitarre, Akkordeon, Drehleier.

