Le samedi 2 octobre 2021

de 18h à 1h

gratuit

NUIT BLANCHE au 59 RIVOLI – Sculpture / Installation / Exposition / Performance / Musique Les artistes résidents du 59 Rivoli, avec la participation des collectifs et musiciens invités, proposeront différentes expériences artistiques participatives dans tous les espaces du bâtiment, y compris l’espace d’exposition, le mythique escalier en colimaçon et l’entrée principale. Les activités proposées constituent une expérience artistique immersive et pluridisciplinaire qui se déroulera de 18 heures à 1 heure du matin. Nuit Blanche -> Nuit Blanche 59 Rivoli 59 rue de Rivoli Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (127m) 7 : Pont Neuf (294m) 38, 69, 72, 96 RER A et B : Châtelet Les Halles

Contact :59 Rivoli http://www.59rivoli.org/accueil/

2021-10-02T18:00:00+02:00_2021-10-03T01:00:00+02:00

