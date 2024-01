STAGES DE THÉÂTRE – COMPAGNIE DU PAPILLON DE LUNE 59 Place Édouard Barthe Montblanc, lundi 12 février 2024.

Montblanc Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 09:30:00

fin : 2024-02-16 12:30:00

La Compagnie du Papillon de lune propose des stages de théâtre pour enfants et ados. Un excellent moyen pour apprendre à s’exprimer et à lâcher prise !

59 Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie compagniedupapillondelune@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-13 par OT BEZIERS MEDITERRANEE