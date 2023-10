RANDONNÉE PÉDESTRE « BOUCLE D’AIGUES VIVES » – MONTBLANC 59 Place Édouard Barthe Montblanc, 5 novembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Retrouvez les Randonneurs Montblanais et partez à l’aventure avec cette randonnée de 10.1km à Cabrerolles. Plus qu’à équiper vos meilleures chaussures et c’est parti !.

2023-11-05 08:00:00 fin : 2023-11-05 12:00:00. EUR.

59 Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Join the Randonneurs Montblanais for a 10.1km adventure in Cabrerolles. All you need to do is get your best shoes and off you go!

Únase a los Randonneurs Montblanais para una excursión de 10,1 km en Cabrerolles. Solo tienes que coger tus mejores zapatillas y ¡adelante!

Treffen Sie sich mit den Randonneurs Montblanais und begeben Sie sich auf ein Abenteuer mit dieser 10,1 km langen Wanderung in Cabrerolles. Sie müssen nur noch Ihre besten Schuhe ausrüsten und schon geht es los!

Mise à jour le 2023-10-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE