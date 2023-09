Exposition collective Art – Gioco – Adèle Pécout – Sarah Bongiovanni 59 Boulevard de La Libération Marseille 1er Arrondissement, 29 septembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à L’Atelier 59 pour cette exposition collective Art avec les oeuvres de Gioco – Adèle Pécout – Sarah Bongiovanni..

2023-09-29 10:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

59 Boulevard de La Libération Atelier 59

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us at L’Atelier 59 for this collective Art exhibition featuring works by Gioco – Adèle Pécout – Sarah Bongiovanni.

Acompáñenos en L’Atelier 59 en esta exposición colectiva con obras de Gioco – Adèle Pécout – Sarah Bongiovanni.

Treffpunkt im L’Atelier 59 für diese Gruppenausstellung Art mit den Werken von Gioco – Adèle Pécout – Sarah Bongiovanni.

Mise à jour le 2023-09-25 par Ville de Marseille