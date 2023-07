Derrière la porte des villas – La Villa Navarre 59 Avenue Trespoey Pau, 21 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

La Villa Navarre, édifiée en 1868 dans le prestigieux quartier Trespoey, a connu bien des évolutions. Enrichie au gré de son histoire et elle offre aujourd’hui un visage original.

RDV à l’entrée de la Villa Navarre, 59 av. Trespoey

RÉSERVATION OBLIGATOIRE – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.

2023-08-21

59 Avenue Trespoey Villa Navarre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Villa Navarre, built in 1868 in the prestigious Trespoey district, has undergone many changes. Enriched with its history, it offers today an original face.

Meeting point at the entrance of the Villa Navarre, 59 av. Trespoey

RESERVATION REQUIRED – LIMITED NUMBER OF PLACES

Villa Navarre, construida en 1868 en el prestigioso barrio de Trespoey, ha experimentado numerosos cambios a lo largo de los años. Se ha enriquecido a lo largo de su historia y hoy ofrece un rostro original.

Encuentro en la entrada de la Villa Navarre, 59 av. Trespoey

IMPRESCINDIBLE RESERVAR – NÚMERO LIMITADO DE PLAZAS

Die Villa Navarre, die 1868 im angesehenen Viertel Trespoey erbaut wurde, hat viele Entwicklungen durchlaufen. Sie wurde im Laufe ihrer Geschichte bereichert und bietet heute ein originelles Gesicht.

RDV am Eingang der Villa Navarre, 59 av. Trespoey

RESERVIERUNG ERFORDERLICH – BEGRENZTE ANZAHL AN PLÄTZEN

