Les 10 ans de la Maison de Connaissance du Risque Sismique 59 avenue Francis Lagardère Lourdes, 10 octobre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

La Maison de la connaissance du risque sismique, structure gérée par le C-PRIM (Centre Pyrénéen des Risques Majeurs) est un espace d’information dédié à la compréhension et à l’observation des séismes et de leurs effets.

Elle fête ses 10 ans du 10 au 14 octobre 2023 !

Au programme :

> Du 10 au 13 octobre, toute la journée : visites guidées gratuites sur réservation.

> Les 10, 11, 12 octobre à 18h : escape game gratuit sur réservation.

> Le 13 octobre :

– de 13h30 à 17h : stands tout publics, stands scientifiques, animations, démonstration de sauvetage. Gratuit.

– 18h : ciné débat sur la sismicité pyrénéenne témoignages, buffet dinatoire. Gratuit.

> Le 14 octobre toute la journée : escape game gratuit sur réservation.

> Le 14 octobre à 10h et 14h : sorties géologiques au sommet du pic du Jer animées par Géolval sur réservation (accès par le funiculaire du pic du Jer payant).

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous..

2023-10-10 fin : 2023-10-14

59 avenue Francis Lagardère LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Maison de la connaissance du risque sismique (House of seismic risk knowledge), managed by the C-PRIM (Centre Pyrénéen des Risques Majeurs), is an information center dedicated to understanding and observing earthquakes and their effects.

It celebrates its 10th anniversary from October 10 to 14, 2023!

On the program:

> From October 10 to 13, all day: free guided tours (booking required).

> October 10, 11, 12 at 6pm: free escape game (reservation required).

> October 13:

– 1:30 p.m. to 5 p.m.: public stands, scientific stands, activities, rescue demonstration. Free admission.

– 6pm: film debate on Pyrenean seismicity, testimonials, buffet dinner. Free admission.

> All day on October 14: free escape game (reservation required).

> October 14 at 10am and 2pm: geological outings to the summit of the Pic du Jer led by Géolval, booking required (access via the Pic du Jer funicular at an additional cost).

For information and bookings, please contact us below.

La Maison de la connaissance du risque sismique, estructura gestionada por el C-PRIM (Centre Pyrénéen des Risques Majeurs) es un centro de información dedicado a la comprensión y observación de los seísmos y sus efectos.

Celebra su 10º aniversario del 10 al 14 de octubre de 2023

En el programa:

> Del 10 al 13 de octubre, durante todo el día: visitas guiadas gratuitas (previa reserva).

> 10, 11 y 12 de octubre a las 18:00: juego de escape gratuito (previa reserva).

> 13 de octubre

– de 13.30 a 17.00 h: stands para todas las edades, stands científicos, actividades, demostración de salvamento. Entrada gratuita.

– 18.00 h: cine-debate sobre la sismicidad pirenaica, testimonios, cena bufé. Entrada gratuita.

> Todo el día del 14 de octubre: juego de escape gratuito (reserva obligatoria).

> El 14 de octubre a las 10 h y a las 14 h: salidas geológicas a la cima del Pic du Jer dirigidas por Géolval, previa reserva (acceso por el funicular del Pic du Jer con coste adicional).

Información y reservas en las direcciones indicadas más abajo.

Das Maison de la connaissance du risque sismique, eine vom C-PRIM (Centre Pyrénéen des Risques Majeurs) verwaltete Einrichtung, ist ein Informationsraum, der dem Verständnis und der Beobachtung von Erdbeben und ihren Auswirkungen gewidmet ist.

Sie feiert vom 10. bis 14. Oktober 2023 ihr 10-jähriges Bestehen!

Auf dem Programm stehen:

> Vom 10. bis 13. Oktober, ganztägig: kostenlose Führungen nach Voranmeldung.

> Am 10., 11. und 12. Oktober um 18 Uhr: kostenloses Escape Game auf Reservierung.

> Am 13. Oktober :

– von 13.30 bis 17 Uhr: Stände für alle Altersgruppen, wissenschaftliche Stände, Animationen, Demonstration von Rettungsaktionen. Kostenlos.

– 18 Uhr: Filmdebatte über die Seismizität der Pyrenäen Zeugenaussagen, Dinnerbuffet. Kostenlos.

> Am 14. Oktober den ganzen Tag: kostenloses Escape Game mit Reservierung.

> Am 14. Oktober um 10 Uhr und 14 Uhr: geologische Exkursionen auf den Gipfel des Pic du Jer unter der Leitung von Géolval (Reservierung erforderlich) (Zugang über die Seilbahn des Pic du Jer gegen Gebühr).

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

