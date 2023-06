Marché des producteurs au pic du Jer 59 avenue Francis Lagardère Lourdes, 28 juin 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Marché des producteurs le mercredi 28 juin 2023 de 10h à 16h … en haut du pic du Jer ! Un marché au grand air où vous pourrez retrouver tous nos meilleurs produits locaux : confitures, fromages du pays, miel, porc noir de Bigorre, sirops naturels et bien d’autres délices !.

2023-06-28 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-28 16:00:00. .

59 avenue Francis Lagardère LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Farmers’ market on Wednesday 28 June 2023 from 10am to 4pm … at the top of Pic du Jer! An open-air market where you can find all our best local products: jams, local cheeses, honey, Bigorre black pork, natural syrups and many other delights!

Mercado agrícola el miércoles 28 de junio de 2023 de 10:00 a 16:00… ¡en la cima del Pic du Jer! Un mercado al aire libre donde podrá encontrar los mejores productos locales: mermeladas, quesos locales, miel, cerdo negro de Bigorre, siropes naturales y muchas otras delicias

Bauernmarkt am Mittwoch, den 28. Juni 2023, von 10 bis 16 Uhr … auf dem Gipfel des Pic du Jer! Ein Markt an der frischen Luft, auf dem Sie alle unsere besten lokalen Produkte finden können: Marmeladen, Käse aus der Region, Honig, schwarzes Bigorre-Schwein, natürliche Sirupe und viele andere Köstlichkeiten!

