Trail des Gypaètes 2023 59 avenue Francis Lagardère, 23 avril 2023, Lourdes.

Prêts à prendre le départ de la 15ème édition du trail des gypaètes ? Rendez-vous à Lourdes le 23 avril 2023 pour participer ou suivre un évènement local lourdais emblématique !

Le trail des gypaètes c’est un parcours entre Lourdes et Argelès-Gazost, aux portes de la Vallée des Gaves. Sur une distance de 31 km, notre itinéraire vous mènera du Pic du Jer (948 M), au sommet du Pibeste (1349 M) en passant par le Béout (791 M), avec un dénivelé positif de 2100 M et négatif de 2078 M. Un engagement éco-responsable depuis 2022 grâce à des actions concrètes.

Où voir les coureurs :

> Départ de Lourdes : Gare inférieure du funiculaire du Pic du Jer à 9H00

> Sommet du Pic du Jer : 09H45

> Col du Petit Jer : 09H55

> Béout : 10H30 (sommet accessible en voiture par D13, sortir après le viaduc. Attention route étroite, places de parking limitées).

> Ségus : Animations (musique, buvette) et ravitaillement assurés par le comité des fêtes à partir de 09H jusqu’au passage du dernier concurrent.

Attention : un trail de montagne reste soumis aux conditions météorologiques, notamment au mois d’avril. Nous tiendrons informés les coureurs des éventuelles modifications ou annulations de la course.

Informations, inscriptions aux coordonnées ci-dessous..

59 avenue Francis Lagardère LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Ready to take the start of the 15th edition of the Vulture Trail? See you in Lourdes on April 23, 2023 to participate or follow an emblematic local event!

The trail of the bearded vultures is a course between Lourdes and Argelès-Gazost, at the doors of the Valley of the Gaves. Over a distance of 31 km, our itinerary will take you from the Pic du Jer (948 M), to the summit of the Pibeste (1349 M) via the Béout (791 M), with a positive difference in altitude of 2100 M and a negative one of 2078 M. An eco-responsible commitment since 2022 thanks to concrete actions.

Where to see the runners :

> Departure from Lourdes: Lower station of the Pic du Jer funicular at 9:00 am

> Summit of the Pic du Jer : 09H45

> Col du Petit Jer : 09H55

> Béout : 10H30 (summit accessible by car by D13, exit after the viaduct. Be careful, narrow road, limited parking places).

> Ségus : Animations (music, refreshments) and supplies provided by the festival committee from 09H until the last competitor passes.

Attention: a mountain trail is subject to weather conditions, especially in April. We will keep the runners informed of any changes or cancellations of the race.

Information, registration at the address below.

¿Listo para iniciar la 15ª edición de la Ruta de los Buitres? ¡Nos vemos en Lourdes el 23 de abril de 2023 para participar o seguir un evento local emblemático!

El Vulture Trail es un recorrido entre Lourdes y Argelès-Gazost, a las puertas del Valle de Gaves. Sobre una distancia de 31 km, nuestro itinerario le llevará desde el Pic du Jer (948 M), hasta la cumbre del Pibeste (1349 M) pasando por el Béout (791 M), con un desnivel positivo de 2100 M y un desnivel negativo de 2078 M. Un compromiso eco-responsable desde 2022 gracias a acciones concretas.

Dónde ver a los corredores :

> Salida de Lourdes: Estación inferior del funicular del Pic du Jer a las 9h

> Cima del Pic du Jer: 09:45

> Col du Petit Jer: 09:55

> Béout : 10H30 (cumbre accesible en coche por la D13, salida después del viaducto. Cuidado, carretera estrecha, aparcamientos limitados).

> Ségus: Animación (música, refrescos) y avituallamiento a cargo del comité del festival desde las 9 de la mañana hasta que pase el último competidor.

Atención: un recorrido de montaña está sujeto a las condiciones meteorológicas, especialmente en abril. Mantendremos informados a los corredores de cualquier cambio o anulación de la carrera.

Información e inscripciones en la dirección indicada más abajo.

Sind Sie bereit, bei der 15. Ausgabe des Trail des gypaètes an den Start zu gehen? Wir treffen uns am 23. April 2023 in Lourdes, um an einem symbolträchtigen lokalen Ereignis in Lourdes teilzunehmen oder es zu verfolgen!

Der Trail des gypaètes ist eine Strecke zwischen Lourdes und Argelès-Gazost, an den Toren des Vallée des Gaves. Auf einer Strecke von 31 km führt Sie unsere Route vom Pic du Jer (948 m) über den Béout (791 m) bis zum Gipfel des Pibeste (1349 m), wobei Sie einen positiven Höhenunterschied von 2100 m und einen negativen von 2078 m überwinden müssen. Ein umweltbewusstes Engagement seit 2022 dank konkreter Maßnahmen.

Wo man die Läufer sehen kann:

> Start in Lourdes: Untere Station der Standseilbahn auf den Pic du Jer um 9H00

> Gipfel des Pic du Jer: 09H45

> Col du Petit Jer: 09H55

> Béout: 10H30 (Der Gipfel ist mit dem Auto über die D13 erreichbar, Ausfahrt nach dem Viadukt. Achtung enge Straße, begrenzte Parkplätze).

> Ségus: Das Festkomitee sorgt für Unterhaltung (Musik, Getränke) und Verpflegung ab 09:00 Uhr bis zum Durchlauf des letzten Teilnehmers.

Achtung: Ein Bergtrail unterliegt den Wetterbedingungen, insbesondere im April. Wir werden die Läufer über eventuelle Änderungen oder Absagen des Laufs informieren.

Informationen und Anmeldungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

