27ÈME MARCHÉ DE NOËL DE POMPEY 59 Avenue du Général de Gaulle Pompey, 26 novembre 2023, Pompey.

Pompey,Meurthe-et-Moselle

Une cinquantaine d’exposants vous invite à venir découvrir leur savoir-faire artisanal et gastronomique, ainsi que de nombreuses idées cadeaux pour préparer les fêtes de fin d’année.

Sur place : Animations musicales, contes, chasse au trésors, maquillage. Tout public

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:30:00. 0 EUR.

59 Avenue du Général de Gaulle

Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Some fifty exhibitors invite you to come and discover their craft and gastronomic expertise, as well as a host of gift ideas for the festive season.

On-site: musical entertainment, storytelling, treasure hunts, face painting

Una cincuentena de expositores le invitan a descubrir su saber hacer artesanal y gastronómico, así como numerosas ideas de regalos para preparar las fiestas.

En el recinto: animación musical, cuentacuentos, caza del tesoro, pintacaras, etc

Rund 50 Aussteller laden Sie ein, ihr handwerkliches und gastronomisches Know-how sowie zahlreiche Geschenkideen zur Vorbereitung der Feiertage zu entdecken.

Vor Ort: Musikalische Unterhaltung, Märchen, Schatzsuche, Schminken

Mise à jour le 2023-11-21 par TOURISME BASSIN de POMPEY