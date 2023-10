SPECTACLE – POUCET 59 Avenue du Général de Gaulle Pompey, 16 octobre 2023, Pompey.

Pompey,Meurthe-et-Moselle

D’après C. Perrault

Conte de poche marionnettique

Jeu en salle ou en rue

Ce spectacle est une interprétation libre du conte de Perrault. C’est une petite forme itinérante « à surprises », une approche de différentes formes marionnettiques et d’objets manipulés. Le public est installé devant un énorme tas de sacs, une sorte de colporteur arrive et commence à raconter son histoire et celle de Poucet. Le tas de sacs permet le dévoilement et la mise en place des lieux et personnages du conte, au fil des surprises des manipulations, échelles différentes, personnages drôles ou inquiétants…

Tout public familial dès 6 ans et scolaires Spectacle autonome

60/70 personnes maximum. Enfants

Lundi 2023-10-16 10:00:00 fin : 2023-10-17 10:45:00. 0 EUR.

59 Avenue du Général de Gaulle

Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Based on C. Perrault

Pocket puppet tale

Performed indoors or out

This show is a free interpretation of Perrault’s tale. It’s a little travelling show « with surprises », an approach to different forms of puppetry and manipulated objects. The audience is seated in front of a huge pile of sacks, where a peddler of sorts arrives and begins to tell his own story and that of Thumbelina. The pile of sacks is used to unveil and set up the places and characters in the tale, through the surprises of manipulations, different scales, funny or disturbing characters?

Suitable for families aged 6 and up, and school groups Independent show

60/70 people maximum

Basado en C. Perrault

Cuento de marionetas de bolsillo

Representado en interiores o exteriores

Este espectáculo es una interpretación libre del cuento de Perrault. Es un pequeño espectáculo itinerante con sorpresas, un acercamiento a diferentes formas de títeres y objetos manipulados. El público se sienta frente a una enorme pila de sacos, y una especie de vendedor ambulante llega para empezar a contar su historia y la de Pulgarcita. La pila de sacos sirve para desvelar y ambientar los lugares y personajes del cuento, a través de las sorpresas de las manipulaciones, diferentes escalas, personajes divertidos o inquietantes..

Apto para todas las edades a partir de 6 años y para grupos escolares Espectáculo independiente

60/70 personas máximo

Nach C. Perrault

Marionettenhaftes Taschenmärchen

Spiel im Saal oder auf der Straße

Dieses Stück ist eine freie Interpretation des Märchens von Perrault. Es ist eine kleine Wanderform « mit Überraschungen », eine Annäherung an verschiedene Formen des Puppentheaters und der manipulierten Objekte. Das Publikum sitzt vor einem riesigen Haufen Säcke, eine Art Hausierer kommt und beginnt, seine Geschichte und die von Poucet zu erzählen. Der Sackhaufen ermöglicht es, die Orte und Figuren des Märchens zu enthüllen und einzurichten, im Laufe der Überraschungen der Manipulationen

Alle Familien ab 6 Jahren und Schulklassen Eigenständige Aufführung

60/70 Personen maximal

Mise à jour le 2023-10-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY