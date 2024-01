Loto à Saint Etienne du Grès 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès, dimanche 14 janvier 2024.

Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 18:00:00

fin : 2024-01-14 20:00:00

Venez jouer au Loto de l’Association Grésouillaise de Culture, Fêtes et Traditions!

Plus de 1000€ de bons divers répartis dans 8 quines + une consolation – 3 cartons pleins 600 – 300 et 300€ en bons d’achat.

10€ les 3 cartons – 20€ les 7 cartons

59, Av. de la République Salle Pierre Emmanuel

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-08