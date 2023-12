Réveillon festif et magique à St Etienne du Grès 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès, 31 décembre 2023, Saint-Étienne-du-Grès.

Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31 01:00:00

La soirée du Réveillon à St Etienne du Grès organisé par l’association Louis Lèbre.

Repas de gala avec spectacle alliant magie et clownerie d’Erwin Herr « Flops et flaps » suivi de la soirée musicale assurée par l’orchestre Romance



Menu

Kir de bienvenue et ses amusettes

Foie gras et confit d’oignons

Langouste à l’armoricaine – riz de Camargue

Cuisse de canard et fagot d’haricots

Gâteaux et café

Blanc, rosé, rouge et champagne

EUR.

59, Av. de la République Salle Pierre Emmanuel

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-07 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles