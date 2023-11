Soirée Théâtre – ‘Un fil à la patte’ 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès, 1 décembre 2023, Saint-Étienne-du-Grès.

Saint-Étienne-du-Grès,Bouches-du-Rhône

Venez passer un agréable moment de rire, de détente , découvrir une mise en scène insolite, un peu décalé des années 60, un peu rock’n’roll , un Nouveau FEYDEAU…..

2023-12-01 21:00:00 fin : 2023-12-01 22:30:00. EUR.

59, Av. de la République Salle Pierre Emmanuel

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and spend a pleasant moment of laughter, relaxation, discover an unusual staging, a little off the 60s, a little rock’n’roll, a New FEYDEAU …

Venga a reírse, a relajarse y a descubrir una puesta en escena insólita, un poco años 60, un poco rock?n?roll, un New FEYDEAU?

Kommen Sie und verbringen Sie einen angenehmen Moment des Lachens, der Entspannung, entdecken Sie eine ungewöhnliche Inszenierung, ein bisschen schräg der 60er Jahre, ein bisschen Rock’n’Roll, ein Neuer FEYDEAU…

Mise à jour le 2023-11-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles