Exposition « du Pot au Plat » 59/61 rue de la République Aubagne, 18 octobre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Cette exposition itinérante du Pot au Plat mêle Tradition de Terres et Terres de traditions !.

2023-10-18 10:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

59/61 rue de la République Galerie ARGILLA

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This travelling exhibition from Pot au Plat combines Tradition de Terres and Terres de traditions!

¡Esta exposición itinerante de Le Pot au Plat combina Tradition de Terres y Terres de traditions!

Diese Wanderausstellung von Le Pot au Plat vermischt Tradition de Terres und Terres de traditions!

