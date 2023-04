Elliott Erwitt Une rétrospective 59-61 rue de Grenelle, 23 mars 2023, Paris.

La rétrospective du Musée Maillol rend hommage à Elliot Erwitt, l’un des photographes les plus importants du XXème siècle, membre de Magnum Photos depuis 1954, à travers plus de deux cents clichés..

2023-03-23 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-15 18:30:00. EUR.

59-61 rue de Grenelle Musée Maillol

Paris 75007 Paris Île-de-France



The Maillol Museum retrospective pays tribute to Elliot Erwitt, one of the most important photographers of the 20th century, a member of Magnum Photos since 1954, through more than two hundred photographs.

La retrospectiva del museo Maillol rinde homenaje a Elliot Erwitt, uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX y miembro de Magnum Photos desde 1954, a través de más de doscientas fotografías.

Die Retrospektive des Musée Maillol würdigt Elliot Erwitt, einen der bedeutendsten Fotografen des 20. Jahrhunderts und seit 1954 Mitglied von Magnum Photos, mit mehr als zweihundert Bildern.

