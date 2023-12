FORMAT DE POCHE : 20 ARTISTES FÊTENT NOËL 58T Rue du Hameau Laval Catégories d’Évènement: Laval

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 15:00:00

fin : 2023-12-17 18:00:00 20 artistes fêtent Noël : Exposition collective autour du petit format.

20 artistes fêtent Noël lors d’une exposition à la Maison Rigolote : photographies, peintures, sculptures, installations, dessins, livres, vitrines… garniront les socles et couvriront les murs de leurs petits formats pour fêter cette fin d’année.

Venez nombreux pour partager ce moment de marché de Noël. .

58T Rue du Hameau LA MAISON RIGOLOTE

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

