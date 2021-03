Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques 58ème salon des peintres hendayais Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

58ème salon des peintres hendayais, 8 avril 2021-8 avril 2021, Hendaye. 58ème salon des peintres hendayais 2021-04-08 – 2021-04-30 Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer

Traditionnellement, cette exposition rassemble une centaine d'œuvres exécutées par les adhérents de l'association hendayaise Haize Hegoa. Entre huile, aquarelle, acrylique, fusain, pastels ou crayons, cette exposition présentera des œuvres aux formats divers et variés. Chaque année, une œuvre est primée et achetée par la Ville d'Hendaye. +33 5 59 48 30 49 Haize Hegoa

