58ÈME CONCOURS D’ANIMAUX DE VIANDE Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

58ÈME CONCOURS D’ANIMAUX DE VIANDE Mamers, 2 avril 2022, Mamers. 58ÈME CONCOURS D’ANIMAUX DE VIANDE Mamers

2022-04-02 06:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Mamers Sarthe Mamers Dans le cadre des “3 jours de Mamers”, venez découvrir le 58ème Concours d’Animaux de Viande. Les animaux de la ferme seront présents plus beaux que jamais pour ce concours. Restauration sur place et animations diverses.

Infos au 06 02 35 39 94 58ème Concours d’Animaux de Viande Dans le cadre des “3 jours de Mamers”, venez découvrir le 58ème Concours d’Animaux de Viande. Les animaux de la ferme seront présents plus beaux que jamais pour ce concours. Restauration sur place et animations diverses.

Infos au 06 02 35 39 94 Mamers

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Mamers, Sarthe Autres Lieu Mamers Adresse Ville Mamers lieuville Mamers Departement Sarthe

Mamers Mamers Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mamers/

58ÈME CONCOURS D’ANIMAUX DE VIANDE Mamers 2022-04-02 was last modified: by 58ÈME CONCOURS D’ANIMAUX DE VIANDE Mamers Mamers 2 avril 2022 Mamers sarthe

Mamers Sarthe