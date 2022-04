58E COURSE DE CÔTE DE LA POMMERAYE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Cette année, 118 pilotes fouleront le macadam de la mythique route ayant pour emblème la passerelle aux couleurs de Mauges-sur-Loire, relookée il y a peu. Ce rendez-vous annuel de passionnés de sport automobile réunit professionnels, amateurs et familles le temps d'un week-end, dans un esprit de convivialité. En parallèle de la 58ème course de côte, Pommeraye Sport Auto organise également le même week-end, sa 5ème édition de course de côte Véhicules Historiques de Compétition, VHC, s'articulant autour de voitures ouvertes et fermées, représentatives de l'histoire de l'Automobile. Située au cœur de l'Anjou, la course de cote de la Pommeraye présente un parcours typique : d'une longueur de 2,500 km pour une dénivellation de 100 mètres, sa pente moyenne est de 4%. http://www.pommeraye-sport-auto.org/

