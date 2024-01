Visite de l’atelier d’une artiste costumière engagée 58B Rue Henri et Maurice Baigue Besançon, lundi 8 janvier 2024.

Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-08 09:00:00

fin : 2025-01-08 18:00:00

Mon atelier vous ouvre ses portes, l’occasion de vous présenter des projets costumes inspirés d’espèces vivantes non-humaines. Vous pourrez également voir mes dessins, impressions et autres projets d’observation et transcriptions visuelles des espèces qui nous entourent. Venez partager un moment avec moi pour échanger sur les thématiques du spectacle vivant et de nos relations aux vivants autres qu’humains.

58B Rue Henri et Maurice Baigue Atelier Laurane Le Goff

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



