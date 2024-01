Cours couture et réparations 58B Rue Henri et Maurice Baigue Besançon, lundi 1 janvier 2024.

Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 09:00:00

fin : 2025-01-25 17:00:00

Vous vous demandez comme réparer vos vêtements troués? Venez passer quelques heures dans mon atelier afin de découvrir divers techniques de réparation textile.

Costumière et artiste diplômée, je vous accompagne dans la découverte ou le perfectionnement de techniques de couture afin de conserver vos vêtements le plus longtemps possible!

N’oubliez pas de ramener vos pièces à réparer, des pulls aux chaussettes, tout est réparable! Amenez votre petit matériel si vous en avez (ciseaux, aiguilles, fils de couleurs adaptées), je fournirai ce que vous n’avez pas :)

EUR.

58B Rue Henri et Maurice Baigue Atelier Laurane Le Goff

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-09 par ENERGY CITIES