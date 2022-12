Vos fêtes de fin d’année avec Le Belem 587 avenue de Beaulieu Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Au menu de vos fêtes de fin d'année Le Belem vous propose une carte de choix, foie gras et saumon fumé maison, filet mignon fumé et un menu de St Sylvestre à emporter à 35€ Pour passer commande Commandez par téléphone au 02 40 15 24 56 ou 06 31 97 19 79.

Passez vos commandes jusqu’au 28 décembre 2022 ! Nous avons pris la décision de ne pas faire la Saint Sylvestre au restaurant pour de multiples raisons, cependant nous faisons le menu du réveillon à emporter, à retirer au restaurant le 31 Décembre.

Le restaurant est fermé Du Vendredi soir 23 Décembre jusqu’au Lundi 02 Janvier inclus pour congés. Toute l’équipe du Belem vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !

Nous avons hâte de vous retrouver ! A très bientôt ! Menus de Noël et de la St-Sylvestre – Le Belem – Mesquer-Quimiac

