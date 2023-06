Les Noyers de Chloé 583 Chemin de La Vaysse Béduer, 28 juin 2023, Béduer.

Béduer,Lot

Depuis 2011 sur la commune de Béduer, nos 500 noyers sont implantés sur 5 hectares d’une terre argilo-limoneuse.

Nuciculteurs passionnés, nous nous consacrons à la production de noix Fernor et Franquette. Les noyers de Chloé vous proposent des noix en coques, des cerneaux, de l’huile et de la farine de noix..

583 Chemin de La Vaysse

Béduer 46100 Lot Occitanie



Since 2011, in the commune of Béduer, our 500 walnut trees are planted on 5 hectares of clay-silt soil.

Passionate walnut growers, we are dedicated to the production of Fernor and Franquette walnuts. Chloé’s walnut trees offer you walnuts in shell, walnut kernels, walnut oil and walnut flour.

Desde 2011, en el municipio de Béduer, nuestros 500 nogales están plantados en 5 hectáreas de suelo arcilloso.

Apasionados del cultivo de nueces, nos dedicamos a la producción de nueces Fernor y Franquette. Los nogales de Chloé le ofrecen nueces con cáscara, nueces en grano, aceite de nuez y harina de nuez.

Seit 2011 stehen in der Gemeinde Béduer unsere 500 Walnussbäume auf 5 Hektar ton- und schlammhaltiger Erde.

Als passionierte Walnussbauern widmen wir uns der Produktion von Fernor- und Franquette-Nüssen. Les noyers de Chloé bietet Ihnen Walnüsse in Schalen, Kerne, Öl und Walnussmehl an.

