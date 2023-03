Porte ouvertes à l’atelier tournage sur bois 58210 SAINT GERMAIN DES BOIS Saint-Germain-des-Bois Catégories d’Évènement: Nièvre

Porte ouvertes à l’atelier tournage sur bois 58210 SAINT GERMAIN DES BOIS, 1 avril 2023, Saint-Germain-des-Bois. Porte ouvertes à l’atelier tournage sur bois 1 et 2 avril 58210 SAINT GERMAIN DES BOIS Venez découvrir mes dernière réalisations en bois. Tournages, texturages, collages… De l’utilitaire au décoratif, dans des essences de bois locales, issue de collectes personnelles.

Le lieu accueillera peut-être d’autres artistes / artisans, mais cela reste une surprise…

Des temps dédiés à de petites démonstrations s’échelonneront dans la journée (réalisation de toupies, boites, bols, coquetier…).

Les plus jeunes pourront personaliser leur propre toupie.

Et pour ceux qui le souhaitent, pourquoi ne pas s'essayer à dérouler quelques copeaux. L'occasion de se découvrir un nouveau loisir et peut-être une future vocation ? 58210 SAINT GERMAIN DES BOIS THURIGNY, 6 rte de st germain des bois Saint-Germain-des-Bois 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00 Tournage sur bois animation Création et photo par L. BLANCHARD – Image libre de droit.

