Nièvre ANIMATION D’ORIENTATION 58000 NEVERS Nevers, 9 décembre 2023, Nevers. ANIMATION D’ORIENTATION Samedi 9 décembre, 16h00 58000 NEVERS Contribution de 3,00 € à tout non-licencié de Nord58 (gratuit pour les moins de 13 ans). Merci de préparer le montant exact. Cette somme est une participation aux frais de réalisation des cartes, aux assurances (licence à la journée : Pass’Orientation). Mais pas de frontale de grande puissance qui risque d’éblouir les autres promeneurs.

Téléphone portable conseillé. Les N°s des organisateurs figureront sur les cartes.

ATTENTION ! VOUS N’ÊTES PAS PRIORITAIRES SUR LA VOIE PUBLIQUE.

SOYEZ PRUDENT, MARCHÉ DE NOËL, FRÉQUENTATION IMPORTANTE.

Afin de prévoir les cartes en nombre suffisant, merci de vous inscrire pour la formule souhaitée.

Afin de prévoir les cartes en nombre suffisant, merci de vous inscrire pour la formule souhaitée.

Nièvre-Orientation-Raid-Découverte 8, rue Paul Fort 58470 GIMOUILLE

mail : balisenord58@gmail.com ou tel 06 09 73 67 89

Site de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté: http://www.lbco.info/

mail : balisenord58@gmail.com ou tel 06 09 73 67 89

58000 NEVERS PLACE CARNOT, 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

