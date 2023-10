Loto 58 rue St Julien Saint-Laurent-Médoc, 21 octobre 2023, Saint-Laurent-Médoc.

Saint-Laurent-Médoc,Gironde

L’Amicale des Cheveux d’Argent organise son loto.

Venez nombreux tenter votre chance de gagner les lots mis en jeu..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

58 rue St Julien Maison des Associations

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Amicale des Cheveux d’Argent organizes its bingo.

Come and try your luck at winning the prizes on offer.

La Amicale des Cheveux d’Argent organiza su bingo.

Ven y prueba suerte con los premios que se ofrecen.

Die Amicale des Cheveux d’Argent organisiert ihr Lotto.

Kommen Sie zahlreich und versuchen Sie Ihr Glück, um die ausgelobten Preise zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Médoc-Vignoble