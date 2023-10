Terre d’Auge se jette à l’eau 58 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque, 14 octobre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Dans le cadre de la 2e édition des Journées Nationales de l’Architecture, devenez les acteurs de demain pour adapter le territoire aux risques d’inondations, le temps d’une balade avec le CAUE du Calvados..

2023-10-14 12:45:00 fin : 2023-10-14 . .

58 rue Saint-Michel Mairie

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



As part of the 2nd edition of the Journées Nationales de l’Architecture (National Architecture Days), join the CAUE du Calvados for a walk and become one of tomorrow’s key players in adapting the region to the risk of flooding.

En el marco de las II Jornadas Nacionales de Arquitectura, dé un paseo con el CAUE de Calvados y conviértase en uno de los protagonistas del mañana en la adaptación de la región al riesgo de inundaciones.

Im Rahmen der 2. Ausgabe der Nationalen Architekturtage werden Sie während eines Spaziergangs mit dem CAUE du Calvados zu den Akteuren von morgen, um das Gebiet an die Überschwemmungsrisiken anzupassen.

