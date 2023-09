BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS DE PUÉRICULTURE 58 rue principale Seingbouse, 5 novembre 2023, Seingbouse.

Seingbouse,Moselle

Bourse aux jouets et vêtements de puériculture. Restauration assurée par les organisateurs (saucisses, merguez, frites, café, gâteaux, …). Accès aux personnes à mobilité réduite, toilettes.

Renseignements et inscriptions chez Denis au 03 87 89 38 41 (répondeur si absent). L’association des vétérans propose des tables au tarif de 7€ (avec un banc par exposant). Les exposants sont invités à ramener leurs affaires le samedi 4 novembre entre 15h et 17h. Les exposants sont accueillis le dimanche matin dès 9h, début de la vente à 10h.. Tout public

Dimanche 2023-11-05 10:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. 0 EUR.

58 rue principale tennis couvert

Seingbouse 57455 Moselle Grand Est



Toy and children’s clothing fair. Catering provided by the organizers (sausages, merguez, French fries, coffee, cakes, etc.). Disabled access, toilets.

Information and registration with Denis on 03 87 89 38 41 (answering machine if absent). The veterans’ association is offering tables at 7? per table (with one bench per exhibitor). Exhibitors are invited to bring back their belongings on Saturday November 4 between 3pm and 5pm. Exhibitors are welcome on Sunday morning from 9am, with sales starting at 10am.

Feria de juguetes y ropa de puericultura. Catering a cargo de la organización (salchichas, merguez, patatas fritas, café, pasteles, etc.). Acceso para minusválidos, aseos.

Información e inscripción con Denis en el 03 87 89 38 41 (contestador automático en caso de ausencia). La asociación de veteranos ofrece mesas al precio de 7 euros (con un banco por expositor). Se invita a los expositores a retirar su mercancía el sábado 4 de noviembre entre las 15.00 y las 17.00 horas. El domingo por la mañana, a partir de las 9.00 horas, los puestos estarán abiertos y las ventas comenzarán a las 10.00 horas.

Börse für Spielzeug und Kinderkleidung. Verpflegung durch die Organisatoren (Würstchen, Merguez, Pommes, Kaffee, Kuchen, …). Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Toiletten.

Informationen und Anmeldungen bei Denis unter 03 87 89 38 41 (Anrufbeantworter, wenn nicht anwesend). Die Veteranenvereinigung bietet Tische zum Preis von 7 ? an (mit einer Bank pro Aussteller). Die Aussteller werden gebeten, ihre Sachen am Samstag, den 4. November, zwischen 15 und 17 Uhr zurückzubringen. Die Aussteller werden am Sonntagmorgen ab 9 Uhr empfangen, der Verkauf beginnt um 10 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH