Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 septembre prochain au Pôle Agglo 21, pour participer au jeu « Fort Agglo21 ».

Suite au succès de la Murder Party organisée par le BTS Tourisme de Saint-Lô en 2022, le Pôle Agglo 21 renouvelle sa confiance auprès des étudiants qui organiseront cette année le FORT AGGLO 21.

Venez profiter de cette expérience unique qui saura ravir petits et grands.

Découvrez le pôle agglo 21 sous une autre facette en défiant d’autres équipes dans divers ateliers (intellectuels, culinaires, sportifs…)

Inspiré du célèbre jeu « Fort Boyard », le challenge consistera à résoudre une énigme : DES LOTS A GAGNER !

– Maximum 10 équipes

– 3 participants minimum / 5 maximum par équipe

– Tenue décontractée (déguisement possible si vous voulez)

– A partir de 6 ans

– Accès possible pour personnes à mobilité réduite

EVENEMENT GRATUIT

Durée du jeu 1h30 suivi de la remise des prix et d’un moment de convivialité

Accueil des participants 13h45 (session 14h) et 16h45 (session 17h).

As part of the European Heritage Days, visit Pôle Agglo 21 on September 16 to take part in the « Fort Agglo21 » game.

Following the success of the Murder Party organized by Saint-Lô’s BTS Tourisme in 2022, the Pôle Agglo 21 is renewing its confidence in the students who will be organizing this year’s FORT AGGLO 21.

Come and enjoy this unique experience that will delight young and old alike.

Discover the Pôle Agglo 21 from another angle by challenging other teams in a variety of workshops (intellectual, culinary, sporting…)

Inspired by the famous « Fort Boyard » game, the challenge consists in solving a riddle: LOTS TO WIN!

– Maximum 10 teams

– 3 participants minimum / 5 maximum per team

– Casual dress (disguise possible if you wish)

– Ages 6 and up

– Disabled access possible

FREE EVENT

Game lasts 1h30, followed by prize-giving and a convivial moment

Participants welcome at 1:45pm (2pm session) and 4:45pm (5pm session)

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite el Pôle Agglo 21 el 16 de septiembre para participar en el juego « Fort Agglo21 ».

Tras el éxito de la Murder Party organizada por la BTS de Turismo de Saint-Lô en 2022, el Pôle Agglo 21 renueva su confianza en los estudiantes que organizarán este año el FORT AGGLO 21.

Venga a disfrutar de esta experiencia única que hará las delicias de grandes y pequeños.

Descubra el Pôle Agglo 21 desde otro ángulo desafiando a otros equipos en diversos talleres (intelectual, culinario, deportivo, etc.)

Inspirado en el famoso juego « Fort Boyard », el desafío consistirá en resolver un acertijo: ¡LOTS TO WIN!

– Máximo 10 equipos

– 3 participantes mínimo / 5 máximo por equipo

– Vestimenta informal (posibilidad de disfrazarse si se desea)

– A partir de 6 años

– Acceso posible para personas con movilidad reducida

EVENTO GRATUITO

Duración del juego 1h30 seguida de la entrega de premios y de un momento de convivencia

Acogida de los participantes a las 13h45 (sesión de las 14h00) y 16h45 (sesión de las 17h00)

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes treffen Sie sich am 16. September im Pôle Agglo 21, um am Spiel « Fort Agglo21 » teilzunehmen.

Nach dem Erfolg der Murder Party, die 2022 von der BTS Tourisme in Saint-Lô organisiert wurde, erneuert der Pôle Agglo 21 sein Vertrauen in die Schüler, die dieses Jahr das FORT AGGLO 21 organisieren werden.

Kommen Sie und genießen Sie dieses einzigartige Erlebnis, das Jung und Alt begeistern wird.

Entdecken Sie den Pol Agglo 21 von einer anderen Seite, indem Sie andere Teams in verschiedenen Workshops (intellektuell, kulinarisch, sportlich…) herausfordern

Inspiriert vom berühmten Spiel « Fort Boyard », besteht die Herausforderung darin, ein Rätsel zu lösen: PREISE ZU GEWINNEN!

– Maximal 10 Teams

– mindestens 3 Teilnehmer / maximal 5 Teilnehmer pro Team

– Legere Kleidung (Verkleidung ist möglich, wenn du möchtest)

– Ab 6 Jahren

– Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität möglich

KOSTENLOSE VERANSTALTUNG

Spieldauer 1,5 Stunden gefolgt von der Preisverleihung und einem gemütlichen Beisammensein

Empfang der Teilnehmer 13.45 Uhr (Sitzung 14 Uhr) und 16.45 Uhr (Sitzung 17 Uhr)

