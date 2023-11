Marché de Noël à la Maison Dora Maar 58 Rue du portail neuf Ménerbes, 8 décembre 2023, Ménerbes.

Ménerbes,Vaucluse

Rejoignez-nous pour la troisième édition du marché de Noël de la Maison Dora Maar, organisé par le magazine FAIRE en partenariat avec la Maison Victoire..

2023-12-08 10:00:00 fin : 2023-12-08 20:00:00. .

58 Rue du portail neuf Maison Dora Maar et l’Hôtel de Tingry

Ménerbes 84560 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us for the third edition of the Maison Dora Maar Christmas Market, organized by FAIRE magazine in partnership with Maison Victoire.

Acompáñenos en la tercera edición del Mercado de Navidad de la Maison Dora Maar, organizado por la revista FAIRE en colaboración con la Maison Victoire.

Begleiten Sie uns auf dem dritten Weihnachtsmarkt des Maison Dora Maar, der von der Zeitschrift FAIRE in Partnerschaft mit dem Maison Victoire organisiert wird.

